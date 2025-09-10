Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Podismo. Sabato si ricorderà. Nazzareno Rocchetti con una gara

Podismo. Sabato si ricorderà. Nazzareno Rocchetti con una gara

Nel programma dell’8ª edizione di "Musica e sport", a Grottaccia di Cingoli risalta, tra le iniziative, la seconda edizione di...

di GIANFILIPPO CENTANNI
10 settembre 2025
Nel programma dell’8ª edizione di "Musica e sport", a Grottaccia di Cingoli risalta, tra le iniziative, la seconda edizione di...

Nel programma dell’8ª edizione di "Musica e sport", a Grottaccia di Cingoli risalta, tra le iniziative, la seconda edizione di...

XWhatsAppPrint

Nel programma dell’8ª edizione di "Musica e sport", a Grottaccia di Cingoli risalta, tra le iniziative, la seconda edizione di "Green run Nazzareno Rocchetti", la prima corsa podistica green del territorio: l’anno scorso Rocchetti (foto) è stato l’animatore e lo starter d’eccezione evidenziando che "l’atletica insegna l’etica: valori, sudore, rispetto". Sabato ci sarà questa manifestazione che ricorderà Rocchetti, scomparso il 25 maggio scorso, è stato massofisioterapista delle Nazionali di atletica e artista poliedrico. Il comitato della frazione gli ha voluto dedicare la competizione programmata in collaborazione con Simone Giglietti, podista a livello internazionale, presidente dell’Atletica Cingoli. La manifestazione si disputerà su tre percorsi non competitivi (premiati i primi cinque maschili e femminili): uno di 12 km misto collinare tra asfalto, sterrato e strada bianca, con partenza alle 18, dalle 16.30 uno di 4 km e una camminata. Entro venerdì dovranno pervenire le iscrizioni telefonando (339-8179685) o per e-mail ([email protected]). Le premiazioni si effettueranno alle 19.30.

Gianfilippo Centanni

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su