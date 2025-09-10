Podismo. Sabato si ricorderà. Nazzareno Rocchetti con una gara

Nel programma dell’8ª edizione di "Musica e sport", a Grottaccia di Cingoli risalta, tra le iniziative, la seconda edizione di "Green run Nazzareno Rocchetti", la prima corsa podistica green del territorio: l’anno scorso Rocchetti (foto) è stato l’animatore e lo starter d’eccezione evidenziando che "l’atletica insegna l’etica: valori, sudore, rispetto". Sabato ci sarà questa manifestazione che ricorderà Rocchetti, scomparso il 25 maggio scorso, è stato massofisioterapista delle Nazionali di atletica e artista poliedrico. Il comitato della frazione gli ha voluto dedicare la competizione programmata in collaborazione con Simone Giglietti, podista a livello internazionale, presidente dell’Atletica Cingoli. La manifestazione si disputerà su tre percorsi non competitivi (premiati i primi cinque maschili e femminili): uno di 12 km misto collinare tra asfalto, sterrato e strada bianca, con partenza alle 18, dalle 16.30 uno di 4 km e una camminata. Entro venerdì dovranno pervenire le iscrizioni telefonando (339-8179685) o per e-mail ([email protected]). Le premiazioni si effettueranno alle 19.30.

Gianfilippo Centanni