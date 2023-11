PODISMO. Scatta domani l’Arezzo City Trial: si corre in città. Ultima prova del Grand Prix, Vannuccini al comando

Al via domani la terza edizione della Arezzo City Trial di podismo, con l’obiettivo di dire no alla violenza sulle donne proprio all’indomani della Giornata internazionale. La gara, organizzata da Aisa impianti, Comune di Arezzo, ToscanAbile, Csi e con la gestione tecnica della Up Policiano, si corre su un percorso cittadino di 3,5 km che gli atleti della competitiva faranno due volte. Partenza alle 9,45 da via del Balilla (sede del Csi e anche luogo di arrivo). Sarà l’ultima prova del Grand Prix: Francesco Vannuccini è al comando in campo maschile su Daniele Neri e Stefano Bettarelli, mentre tra le donne guida Valentina Mattesini davanti a Nanu Ana e Veronica Nocentini. Punteggio doppio, per cui domani sarà decisiva per il trentunesimo premio Grand Prix-Atleta dell’anno.