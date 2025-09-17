Podismo: si tratta di un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino. Centro*Arezzo Coop.Fi, aperte le iscrizioni alla corsa di fine mese: attesi i big

AREZZOSono ufficialmente aperte le iscrizioni per la quinta edizione del trofeo Centro*Arezzo Coop.Fi, la corsa podistica, diventata un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino, in calendario il prossimo 28 settembre. Un evento aperto a tutti e organizzato con il patrocinio di Decathlon, Unione Polisportiva Policiano e Centro Sportivo Italiano. La manifestazione si svolgerà presso il Centro*Arezzo Coop.Fi in viale Amendola per quello che sarà a tutti gli effetti un momento di sport e socialità rivolto ad associazioni, società sportive e semplici cittadini.

La gara competitiva verrà disputata sulla distanza di 10 chilometri, mentre la camminata non competitiva su quella di 5 chilometri. Possono partecipare alla gara competitiva tutti gli atleti tesserati Fidal, Csi, Uisp, Msp e altri enti di promozione sportiva. I non tesserati potranno invece partecipare alla camminata non competitiva. Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 e la partenza per le categorie adulti alle 9.30, a seguire la partenza delle categorie giovanili. L’evento si svolgerà interamente all’interno dell’area commerciale. Iscrizioni: il costo è di 5 euro per chi si registrerà presso Decathlon (fino al 24 settembre con gadget in omaggio), 8 euro online scrivendo a [email protected], oppure 12 euro dal 25 settembre fino a 30’ prima della partenza. Iscrizioni gratuite per il settore giovanile. Premi per i vincitori delle varie categorie, in particolar modo ai primi cinque classificati, e riconoscimento alle prime cinque società.