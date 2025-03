Podismo, torna la Scarpinata per le Colline Pratesi

Prato, 4 marzo 2025 – Dopo un anno di assenza forzata, la Scarpinata per le Colline Pratesi è pronta a riprendersi la scena! La ASD Podistica Chiesanuova conferma il ritorno di questa storica manifestazione podistica, giunta alla sua 37ª edizione, che si terrà il prossimo 9 marzo a Prato, con partenza dal Circolo Grandi. L’edizione dello scorso anno era stata cancellata a causa della ristrutturazione della sede, ma ora gli appassionati di corsa e camminata potranno nuovamente sfidare se stessi lungo i suggestivi percorsi di 13 km per i competitivi e di 7 e 4,5 km per i camminatori. Come da tradizione, la gara prenderà il via con la caratteristica marcia di trasferimento, attraversando il passaggio sotterraneo che dal Circolo Grandi di via Montalese conduce oltre la circonvallazione, per poi immergersi nella bellezza del Parco di Galceti. Qui, tra le pendici più impegnative, si decideranno le sorti della competizione, regalando agli atleti una sfida all’altezza della loro passione. A rendere indelebili i momenti della giornata ci penserà il servizio fotografico a cura della ETS Regalami un Sorriso. La Scarpinata per le Colline Pratesi è pronta a scrivere un altro capitolo della sua storia. Appuntamento al 9 marzo per vivere insieme la magia di questa corsa!