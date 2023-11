Podismo. Torresin e Bonafè sono i più veloci. In duecento alla corsa campestre

Torresin e Bonafè si confermano i più veloci nella corsa campestre. In una bella domenica mattina si è tenuta la terza tappa del trofeo ‘Città di Ferrara’ svoltasi nell’area verde del viale 4 Novembre al ‘baluardo di Santa Maria’, organizzato da Uisp Comitato Ferrara in collaborazione con l’Atletica Copparo, patrocinato dal Comune di Ferrara.

Al via oltre duecento iscritti, confermando anche una corposa presenza di giovani podisti. Il programma delle gare è iniziato subito con quella sui 6 km categoria senior e veterani maschili. Una corsa che ha visto fin da subito duellare in testa il portacolori della Running Club Comacchio, Giovanni Luca Andreella e Filippo Torresin, proseguito fin quasi alla fine. Torresin, però, ha allungato negli ultimi metri andando a vincere e bissando il successo della tappa di Ostellato.

A seguire, sulla distanza di 3000 metri, in gara le categorie femminili adulte e allievi. In quest’ultima bella vittoria di Andrea Pedrazzi (Proethics) allungando nel finale precedendo la prima donna Elena Bonafè (Cus Ferrara), che si conferma per la terza volta consecutiva quale dominatrice della propria categoria tenendo a debita distanza le altre atlete.

A completare il programma delle gare quelle del settore giovanile rispettivamente sulle distanze di 300, 600, 1500 metri. Il percorso è stato realizzato tra l’area verde di via IV Novembre e le mura del ‘baluardo di Santa Maria’, molto impegnativo e apprezzato dagli atleti per le sue caratteristiche tecniche. Il podio maschile, quindi, vede primo Filippo Torresin (Cus Ferrara) con il tempo di 20.05, precedendo Giovanni Luca Andreella (Running Club Comacchio) 21.01 e terzo Dario Berveglieri (Atletica Estense) 21.30. Tra le donne, quindi, conferma per la terza volta sul gradino più alto del podio per Elena Bonafè (Cus Ferrara) 12.28, mentre seconda Arianna Romagnoli (Triron) 12.50 e terza Ilaria Baraldi (Atletica Copparo) 13.02.

Le altre due tappe sono il 12 novembre all’agriturismo ‘La Florida’ di Bondeno a cura dell’Atletica Bondeno, mentre il 10 dicembre a Sant’Agostino nell’area retrostante al ristorante ‘I Durandi’.

Mario Tosatti