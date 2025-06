Podismo. Trofeo del Frignano, prima tappa a Gheduzzi. Mori ottimo secondo, a Morlini la gara femminile

Partenza col botto per il Trofeo del Frignano. La prima tappa di Monchio (Palagano) ha visto all’arrivo oltre cento agonisti. Un bel successo per la polisportiva locale che, da 15 anni, propone una corsa bella, panoramica, con salite impegnative e discese spezzagambe fino all’ultima arrampicata per l’arrivo. A Monchio hanno sempre creduto nel Trofeo del Frignano, di cui fanno parte dal primo anno, e hanno organizzato una gara con corollario di giochi e corse per bambini e di una non competitiva non banale, oltre ad un ’terzo tempo’ che ha consentito a tanti di ristorarsi al fresco. Della minacciata allerta meteo, neanche una goccia ha rovinato la festa.

Ecco la gara: il tracciato è andato a pennello per il trailman Roberto Gheduzzi (al centro nella foto, con Mori e Costi), portacolori del Team Mud & Snow, che si è imposto sui 10 km con il tempo di 41’31“. Dietro di lui una sorpresa: Emilio Mori da Campogalliano, classe ‘79, ieri in gara per Correggio, non proprio un montanaro insomma, si è piazzato a soli 27“ dal primo, che l’ha superato solo nel tratto in discesa. Siamo abituati ai temponi di Mori su mezze maratone e maratone, ora lo scopriamo in grado di azzerare in montagna i 16 anni di età che lo dividono da Gheduzzi e di anticipare con 49“ di distacco Andrea Costi (Guglia, classe ’98), terzo arrivato.

Un’altra evergreen, la professoressa Isabella Morlini, vincitrice di tante gare di cui neppure lei ha tenuto il conto, si è aggiudicata in 48’08“ la gara femminile. A 41“ la sassolese Eleonora Turrini (Guglia), che ha confermato l’ottimo momento. Terza ha chiuso la reggiana Chiara Vitale. Vedremo in seguito se i vincitori odierni faranno tutte le 5 gare previste per entrare nella classifica finale; la seconda tappa intanto è in programma per il 6 luglio a Sestola, con la rinnovata 4 Rioni.

Giuliano Macchitelli