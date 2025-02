Podismo. Trofeo ’Otto Comuni’. Domenica la tappa lungo le valli di Comacchio

L’appuntamento per il trofeo Otto Comuni è lungo le valli. Domenica 16 febbraio prosegue la storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp con la collaborazione, per questa gara, del gruppo Running Club Comacchio. Si tratta della quarta tappa nella località di Comacchio, con partenza e ritrovo degli atleti in nel suggestivo contesto naturale delle Valli al ‘Bettolino di Foce’ a partire dalle 8. Il percorso sarà lungo un tratto di valle.

Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze, che varrà per ogni singola tappa del trofeo ‘otto comuni’. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili sui 6km, mentre la categoria allievi sulla distanza di 3 km.

Al giro di ‘boa’ del trofeo si delinea in maniera marcata la testa della classifica di società, che vede al comando l’Atletica Copparo. Dopo Comacchio, il trofeo riprenderà a marzo con le ultime due tappe, il 2 a Portomaggiore in piazza Umberto I°, si tratta di una novità assoluta, e il 30 a Copparo in piazza del Popolo, con premiazioni finali.

Mario Tosatti