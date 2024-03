Podismo. Trofeo ’Otto Comuni’, domenica ultima tappa a Jolanda di Savoia

Il trofeo ’Otto Comuni’ si prepara per l’ultimo appuntamento domenica a Jolanda di Savoia. L’evento è organizzato da Uisp Ferrara in collaborazione con diverse associazioni locali e Draco Runner. Il trofeo, quindi, è arrivato alla ultima tappa nel Comune di Jolanda di Savoia con partenza e ritrovo nel piazzale di via Togliatti a partire dalle 8. Il percorso sarà lungo le vie principali del paese. Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km. Una quinta tappa che permetterà di delineare ancor più le singole classifiche di categoria, quelle adulti sia maschili e femminili, oltre a tutte quelle del settore giovanile.