Podismo. Trofeo ’Otto Comuni’, terza tappa a Mezzogoro

Nuovo appuntamento per il trofeo Otto Comuni. Oggi prosegue la storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara. Si tratta della terza tappa nella località di Mezzogoro, comune di Codigoro, con partenza e ritrovo degli atleti in Piazza Vittorio Veneto a partire dalle 8. Il percorso sarà lungo la via principale del paese. Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze, che varrà per ogni singola tappa del trofeo. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili sui 6km, mentre la categoria allievi sulla distanza di 3 km. Nelle prime due tappe buona la partecipazione, con circa trecento presenze.