Podismo Ultima tappa del CorriLunigiana: tra i ragazzi trionfa Sara Fregosi. Successo di Lamnaouar e Arcangeli alla classica ’Corsa delle castagne’

Con la 32ª ’Corsa della castagne’, ultima tappa della 35ª CorriLunigiana cala il sipario sul circuito intitolato a Franco Codeluppi. Il capomacchina organizzativo Maurizio Cardellini e tutto il suo staff, l’Avis di Fivizzano con la complicità fattiva della ’cosa pubblica’, hanno fatto centro anche nella classica gara che ogni anno chiude la rassegna di podismo lunigianese. Nutrito il parco degli atleti alla partenza: quasi cento i bambini, impegnati nelle varie categorie, e moltissimi amatori per la corsa ludicomotoria e per la manifestazione di Nordic walking. Quasi 300 atleti per le varie gare arrivati alla festa della castagna all’interno delle vie di Fivizzano. Prima sono partiti i bambini, suddivisi in 6 categorie. A fare da giudici di gara Enzo Codeluppi e l’insostituibile Piero Ferdani. Al termine spicca subito Sara Fregosi che centra la 18ª vittoria su altrettante gare effettuate, quindi campionissima del 35° CorriLunigiana. Dopo è stata la volta degli adulti con Massimo Codeluppi a scandire il countdown della partenza. Gli atleti sono entrati nel centro di Fivizzano per il giro di lancio, poi salita fino al paese di Spicciano per ridiscendere all’arco gonfiabile, con circa 1000 metri di sterrato. E’ sembrata una corsa contro il tempo per il giovanissimo portacolori della Polisportiva Pontremolese, Yassine Lamnaouar: il pontremolese ha trionfato volando verso il traguardo con il tempo di 42’51“ abbattendo il record di Raffaele Poletti; con un distacco importante arrivava al 2° posto l’instancabile Lino Zano e terzo il ’leone’ Stefano Ricci; quindi nell’ordine Nicola Vanni, il solito Gabriele Benedetti e Pierluigi Tuccia. Nel settore femminile una grandissima Monica Arcangeli batteva le rivali; dietro di lei sono giunte Aonella Farina, Claudia Bei, Elena Vergassola e Chiara Santini. Al termine della corsa Maurizio Cardellini ha premiato con una targa ricordo la figlia del compianto Angelo D’Oria. Premiati anche come super presenti alla gara delle castagne, Davide Del Giudice, Achille Camaiora e Giuseppe Giannoni.