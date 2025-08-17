Podismo. Un migliaio di persone lungo il lago delle Nazioni

Un Ferragosto da record di presenze tra camminata e corsa lungo il lago del Lido delle Nazioni. Una mattina podistica all’insegna della trazione quella vissuta giovedì, dove si è tenuta la camminata turistica ecologica giunta alla 41esima edizione, organizzata dall’Asd Running Club Comacchio e il patrocinio del Comune di Comacchio, Uisp comitato di Ferrara, oltre alla preziosa collaborazione con la lega navale italiana. Un appuntamento che ha richiamato circa 1000 persone, molte delle quali anche turisti che soggiornano al Lido delle Nazioni, provenienti da diverse regioni e province. Nel piazzale del lago una lunga coda, per ritirare il pettorale e poi l’originale canotta della quarantesima edizione. Tante le persone accorse, società podistiche ferraresi e non solo, famiglie e gruppi organizzati dei bagni del Lido delle Nazioni. Una volta terminate le procedure d’iscrizioni, alle 9 la partenza per la camminata non competitiva sulla distanza 8,5 km. Prima del via un momento di ricordo ed un corale applauso, per la recente scomparsa di Dante Cavalieri D’Oro, un pilastro del gruppo Running Club Comacchio.

A tutti gli arrivati un ricco ristoro con una fresca ‘cocomerata’. L’evento podistico era a carattere non competitivo, previsti solo riconoscimenti ai gruppi più numerosi. Alla premiazione erano presenti al presidente di Running Comacchio Mario Ferioli e Laura Fogli, oltre all’assessore allo sport del Comune di Comacchio Emanuele Mari, che ha anche corso, che ha ringraziato gli organizzatori sottolineando come l’evento sia sportivo, ma anche di richiamo e promozione del territorio.

Nel dettaglio della classifica dei gruppi più numerosi, ha vinto il ‘villaggio Galattico-Rotonda’ Lido delle Nazioni, precedendo i Camminatori per caso di Ceregnano, Quadrilatero, Gruppo Cammino, bagno Capo Horn, Avis Taglio di Po, Cotignola e Salcus. Una camminata dove per la cronaca i più veloci sono stati Marco Marini da Toscano Maderno e Ilaria Spighi da Prato.

Mario Tosatti