Podismo. "Una corsa per Maria Rosa». Torna la camminata benefica

A Castelnuovo una mattinata domenicale a piedi o di corsa all’insegna della solidarietà e del sostegno alle associazioni di volontariato. Domenica 5 ottobre, infatti, si svolgerà "Una corsa per Maria Rosa", da scegliere tra una corsa-camminata non competitiva di 3 oppure 5 o 8 chilometri. Il ritrovo è alle 8.30, in piazza Umberto. La partenza è prevista alle 9,30. Nell’ambito del progetto "Meravigliamoci" ci sarà anche la partecipazione degli alunni dell’Isi Garfagnana.

La manifestazione è promossa da: Gp Alpi Apuane, Comuni di Castelnuovo e Careggine, Cefa Basket Castelnuovo, Protezione civile Garfagnana, Confraternita di Misericordia, associazione "Compriamo a Castelnuovo", "Uisp", Donatori di sangue "Fratres" Garfagnana e con la collaborazione di diversi sponsor. E’ chiesto un contributo minimo di 10 euro con pacco gara e ristoro finale. Premio ai tre gruppi più numerosi. Il ricavato dell’iniziativa, insieme a quello della quarta edizione di "Sunrise" di Forte di Marmi, sarà donato all’associazione "Ritrovo di Roberta" di Pontecosi (Comune di Pieve Fosciana). Info e iscrizioni: Graziano Poli (347-3796343).

L’evento, con partenza da Piazza Umberto e ritorno, si svolge nel ricordo di una persona speciale, l’amica di tutti, Maria Rosa, scomparsa, alcuni anni fa, a causa di una grave malattia. Prima di questa gara-camminata, per undici anni si era tenuta "Maria Rosa, un fiore da non dimenticare", manifestazione promossa dal Cefa Basket Castelnuovo, assieme ai comuni di Castelnuovo e Careggine, agli Autieri Garfagnana ed alla Misericordia di Castelnuovo, per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro e per il sostegno alle persone malate. In totale, finora, raccolta la somma complessiva di oltre 35mila euro, poi donata, di anno in anno, prima all’associazione "Amo" (Associazione malati oncologici), poi al "Ritrovo di Roberta" di Pontecosi di Pieve Fosciana.

Dino Magistrelli