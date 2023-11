Podismo. Una partecipazione: "da record» alla. Marcia Francescana

742 gli iscritti che hanno invaso la frazione di Torricchio per partecipare alla quinta edizione della "Marcia Francescana" organizzata dalla parrocchia della Immacolata Concezione mantenendo così la tradizione iniziata col parroco padre Aurelio Turco Liberi fino al suo saluto dovuto ai motivi anagrafici. Un tripudio di colori di gente arrivata dalle provincie di Pisa, Lucca, Livorno fino a all’ alta Garfagnana che hanno sfidato il freddo mattutino per camminare attraverso i colori autunnali delle colline della Valdinievole. A dare il via alla corsa non competitiva con la benedizione il vescovo S.E. Roberto Filippini erano presenti il sindaco Dino Cordio col parroco don Bernie. Varie sono state le tipologie di percorso che andavano dai cinque fino ai diciotto km attraverso stradine collinari e di campagna. Per tutti i partecipanti premi e ristoro finale. L’ assistenza lungo le strade è stata garantita dalla Misericordia, dalla Pubblica Assistenza e dalla Vab di Uzzano.

Stefano Incerpi