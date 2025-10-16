Podistica. La ravennate Jurcuta alla 100 km del Sahara

Parla anche bizantino la spettacolare 100 Chilometri del Sahara, corsa podistica a tappe nel deserto – 5 per l’esattezza – più famoso del mondo, giunta ormai alla 23ª edizione. Infatti, la maratoneta ravennate di origini rumene, Daniela Jurcuta, è appena tornata dalla Tunisia dove ha preso parte alla gara in pieno deserto. Tre notti, dormendo in tenda, tra una e l’altra delle cinque frazioni. "Tre notti perché il terzo giorno – racconta la stessa Daniela Jurcuta, tesserata per il Gs Lamone – il più duro in assoluto, si è corso due volte, una la mattina alle ore 8 e una la sera con una temperatura molto più bassa: 24 chilometri al mattino e 10 la sera. Abbiamo dormito in tende da quattro posti, con atleti che arrivavano dall’Italia, dalla Germania e dalla Francia ma soltanto io dalla Romagna. È davvero molto difficile correre sulle dune: il deserto non è soltanto sabbia, ma sotto c’è la rocca. Correre in notturna è stato piuttosto pericoloso: diversi concorrenti sono caduti. Ma io sono molto contenta di come sono andate le cose: alla fine sono arrivata 21ª assoluta e ho strappato l’ottavo posto tra le donne. Abbiamo anche corso con atleti di valore: tra questi anche Marco Olmo, uno degli ultramaratoneti più importanti d’Italia che ha vestito anche la maglia della nazionale italiana in occasione di un Campionato mondiale di ultra trail".

u.b.