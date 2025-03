PolBottega, che battaglia

Serie B. Nel machile, la Battistellli Compressori Polbottega ha perso in casa contro la Sios Novavetro San Severino per 1-3 (25-27; 20-25; 25-17; 27-29). "Giocare ai vantaggi – interviene l’assistente del tecnico Marco Romani, Alice Bellazzecca – non è mai stato semplice per noi e nel terzo set, dopo aver perso di misura i primi due, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela. L’ingresso di Pais, proprio nel terzo set, ci ha permesso di chiuderlo, dominando e cercare di allungare il più possibile la sfida". Il supporto delle seconde linee è stato determinante, "Benocci, in cabina di regia – continua Bellazzecca- ha avuto la lucidità per far girare al meglio la squadra, ma quando eravamo ad un passo dal quinto set è stato ‘un soffio’ e l’incontro si è chiuso al quarto set". Arrivare al quinto set sarebbe stato utile per prendere punti, anche briciole per smuovere la classifica, ma adesso non c’è tempo per i rimpianti, si deve guardare avanti, per la trasferta più lunga di questo campionato, di sabato 15 marzo.

Serie B2. Nel femminile, la Megabox Vallefoglia ha perso contro la Fos Cvr Reggio Emilia per 0-3 (23-25, 21-25, 22-25). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Abbiamo giocato la più bella partita dell’anno contro la seconda in classifica, impegnando le nostre avversarie fino all’ultimo pallone. Nonostante la sconfitta, usciamo dal campo felici di quello che abbiamo fatto: non abbiamo mai mollato dall’inizio alla fine, esprimendo un gioco di alto livello tecnico, alla fine le avversarie ci hanno fatto i complimenti per la nostra prestazione".

Perde anche la Battistelli Blu Volley Pesaro per 1 a 3 contro la Us Arbor Reggio Emilia (25-22 7-25 17-25 15-25). Altro stop per la Battistelli che nel difficile incontro contro la Arbor non riesce nell’impresa. Nonostante un buon inizio che ha visto le pesaresi aggiudicarsi il primo set le ragazze reggiane trovano le misure giuste e riescono a ribaltare il risultato.

b. t.