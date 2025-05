Polisportiva Barbanella 1. Momento davvero d’oro

Fine settimana all’insegna dell’oro per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno che a Montevarchi hanno disputato l’ultima prova regionale del primo semestre agonistico del campionato di federazione Ld3 base e avanzato. La classifica unificata della zona mare e zona terra ha, infatti, visto brillare le atlete grossetane che chiudono questo primo round di gare quasi tutte salendo sul gradino più alto del podio.

Nella categoria LD 3 base, nella categoria Allieve 3 vince Perla Girelli, mentre nelle Allieve 5 base conquista l’oro Petra Parmesani. Passando alla categoria Junior 1 primo posto per Alessia Lori seguita da Luce Girelli, terza classificata. Nella categoria Senior 2 vince Naike Venturi. Passando alla categoria Ld3 avanzato Junior 1 vince Chiara Minelli seguita da Greta Burgassi al secondo posto, mentre nelle Senior 2 medaglia d’oro per Sofia Biagiotti. Sfiora il podio anche Daria Pezzuto nelle Allieve 4, quarta classificata e buona anche la prova di Giulia Lori all’esordio in questa categoria.

Ma le sfide non finiscono qui. "Ci aspetta ancora un mese denso di appuntamenti regionali con le finali individuali categoria lc3 e lb3 e quelle a squadre per la serie D eccellenza", affermano Claudia Salvadore e Azzurra Terminali, le due allenatrici, che tornano a casa soddisfatte dalle performance delle loro allieve e cariche per i prossimi appuntamenti.