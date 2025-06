Polisportiva Campogalliano e Savignano sul Panaro promosse in Divisione Regionale 2

Nelle finali di Divisione Regionale 3, missione compiuta per Polisportiva Campogalliano e Scuola Pallacanestro Savignano sul Panaro. Le due formazioni modenesi, infatti, hanno raggiunto il salto di categoria, staccando il pass per la prossima Divisione Regionale 2 (ex Promozione) e hanno chiuso la stagione potendo festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo, dopo avere superato, rispettivamente, Carpine Basket e Diablos Basket Sant’Agata Bolognese.

Gironi e situazioni diverse per le due società, ma un unico comune denominatore, ovvero quello di aver perso entrambe gara-1, ribaltando il tutto nel match di ritorno. Campogalliano, dopo il 66-60 in quel di Carpi, ha dominato gara-2 davanti al pubblico amico, portando nettamente a proprio favore inerzia e scarto e vincendo infine 83-68. Savignano, invece, in casa ha dovuto cedere 52-60 ai più attrezzati Diablos, ma nel secondo atto della serie la giovane ed esuberante formazione di coach De Masi ha disputato una decisiva ultima frazione, che le ha garantito il 59-76 dell’ultima sirena stagionale, per la gioia dei tanti supporters rossoverdi presenti in terra felsinea.

Davide Ceglia