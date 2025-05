Polisportiva Carrarese: primo successo stagionale in Serie B contro Follonica

Arriva alla penultima giornata del campionato regionale di Serie B, il primo successo stagionale della Polisportiva Carrarese che nell’anticipo della ottava di ritorno, tra le mura amiche batte il Follonica 39-30 (primo tempo 20-15) e vendica il 41-32 dell’andata. Finalmente con una panchina lunga, la squadra allenata da Gianpaolo Vezzoni assapora il gusto della vittoria che mancava dal campionato dello scorso anno. Contro i maremmani (10 punti) i carraresi (-6 per penalizzazioni) provano a fare propria la partita fin dall’inizio, chiudono a +5 il primo tempo e anche nella ripresa non mollano, sospinti dalle reti di Mazzanti, Benmansour, Gini e Perfigli. Gli ospiti beneficiano di 8 rigori (di cui 5 realizzati) contro i 2 dei carraresi (1 solo realizzato) ma alla fine è ugualmente +9. Mancando una sola giornata al termine del campionato, comunque vada l’ultima partita (trasferta a Grosseto), i carraresi chiuderanno con il segno meno in classifica.

Formazione e reti: Antognetti, Laviola, El Goundali 3, Vanello, Mazzanti 7, Meoni 4, Bugliani, Benedetti 2, Cerulli, Musetti 1, Biagioni, Benmansour 9, Gini 7, Perfigli 6.

ma.mu.