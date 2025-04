Polisportiva Carrarese, sedicesima sconfitta consecutiva in Serie B regionale di pallamano

Sedicesima partita e sedicesima sconfitta per la Polisportiva Carrarese che nella settima di ritorno della Serie B regionale di pallamano, a Poggio a Caiano è battuta 28-20 (primo tempo 15-11) dalla Medicea. Orfana di mister Gianpaolo Vezzoni che nella precedente gara ha rimediato tre giornate di squalifica (per l’allenatore campionato finito visto che al termine della stagione mancano tre giornate) per "avere rivolto espressioni offensive e irriguardose verso il direttore di gara", la squadra prova a conquistare il primo successo. Prova a reggere gli assalti dei pratesi (che in classifica sono penultimi) ma già a metà gara il ritardo è di 4 reti e anche nel secondo tempo non riesce a capovolgere l’incontro e con un parziale di 13-9 chiude a -8.

Formazione e reti: Antognetti, Laviola 3, Mazzanti 4, De Giorgi 3, Bugliani 1, Vanello, Benedetti 2, Cerulli, Musetti, Biagioni, Gini 4, Perfigli 3. La classifica: Prato 27, Massa Marittima 26; Mugello Borgo San Lorenzo 23; La Spezia 20; Tavarnelle 17; Arezzo 12; Grosseto 11; Follonica 10; Medicea Poggio a Caiano 9; Carrarese -6 (Arezzo e Medica 1 partita in meno).

ma.mu.