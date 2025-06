Polisportiva Centese riparte. Nuove cariche, Lodi alla guida

Lunedì si è riunito il nuovo consiglio direttivo della Polisportiva Centese: quale primo atto, il sincero ringraziamento rivolto a Franco Grandi, che per quasi cinquant’anni ne è stato il presidente (oltre che socio fondatore), per la serietà e l’impegno profuso nella gestione dell’associazione, mantenendola un punto di riferimento nelle diverse attività sportive del territorio.

Il nuovo direttivo, formato ora da sette consiglieri, ha proceduto alla nomina del nuovo presidente Carlo Lodi, vice presidente Federica Malaguti e segretario Giuseppe Cavana. I restanti consiglieri sono Eleonora Tassinari, Giuliana Fiorini, Giacomo Scagliarini e Andrea Lambertini.

L’impegno del nuovo direttivo, per i prossimi 4 anni, sarà di incrementare e coinvolgere maggiormente la popolazione nella partecipazione ai vari settori, per incentivarne l’attività motoria/sportiva in generale.

Di seguito le varie attività che si possono svolgere: calcio, pallavolo, pallacanestro, ginnastica metodo yoga, tiro alla fune, triathlon/duathlon, nordic walking, podismo, pallanuoto e atletica leggera, che è anche il settore cui verrà riservata una particolare attenzione, essendo rivolta principalmente ai giovani, dai 5 anni compiuti. Non meno le attività ricreative e culturali, comprese le varie passeggiate.

Attualmente la Polisportiva Centese conta quasi 500 soci, suddivisi nei vari settori.