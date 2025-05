Polisportiva Galli: mercato aperto per la nuova squadra di basket A2 femminile 2025-2026

SAN GIOVANNIIl campionato nazionale di basket serie A2 femminile non è ancora terminato e il patron della Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno, Salvatore Argirò col suo diesse Andrea Franchini, si sono già tuffati sul mercato per formare la nuova squadra di A2 per il campionato di 2025-2026.

Le finali per le due promozioni in A1 tra Treviso, Broni, Costa Masnaga e Roseto cominceranno giovedì; un vero peccato per le valdarnesi non essere entrate in questa parte conclusiva per il passaggio nel massimo campionato. La Galli ha partecipato alle seminali, poi eliminata dalla Logiman Broni dopo la terza gara. Gli affari appena conclusi dalla Galli sono la conferma del coach Garcia (è il secondo anno consecutivo), perché ha lavorato bene ed ottenuto ottimi risultati finali, e quelle della capitano Maria Flora Lazzaro, un buon capitano e forte giocatrice sotto ogni punto di vista, e l’ala romana giocatrice velocissima Flavia De Cassan. Argirò sta parlando con la diciannovenne promettente ala senese; staremo a vedere come andrà a finire questa trattativa. Sembra che la playmaker sangiovannese Marta Rossini termini la sua attività sportiva. E’ un’atleta fra le più brave a livello nazionale.

La ragazza ha detto: "La società vuole la mia conferma, non so ancora che farò, perché devo completare gli studi universitari. Sarà difficile che possa proseguire a giocare". La capitano Maria Flora: "Ho trovato l’accordo per restare alla Galli. La mia posizione del resto è buona, sono anche a casa".

Coach Garcia: "Stiamo lavorando per comporre una squadra di spessore. Essere già sul mercato è un ottima partenza, così non perdiamo tempo e vediamo di sfruttare le occasioni che arrivano dal mercato".

Giorgio Grassi