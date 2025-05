Polisportiva Galli, primo colpo di mercato: arriva la giovane Ilaria Bernardi

Arezzo, 28 maggio 2025 – La Polisportiva Galli inaugura il mercato in entrata con un innesto di grande prospettiva: per la stagione 2024/2025 vestirà la maglia biancorossa Ilaria Bernardi, giovane talento del basket femminile italiano. Classe 2005, Bernardi arriva a San Giovanni Valdarno dopo una stagione da protagonista con la maglia del Basket Foxes Giussano, dove ha contribuito in maniera decisiva alla conquista della salvezza nel campionato di Serie A2. Guardia di grande energia e visione di gioco, ha chiuso l’annata con una media di 13 punti, 5.6 rimbalzi e 2.4 assist a partita, andando in doppia cifra in 25 delle 28 gare disputate. Il suo massimo stagionale – 22 punti – è arrivato nella sfida contro Salerno, a conferma della sua capacità di incidere anche nei momenti chiave. Per Bernardi si tratta della prima esperienza lontano dal circuito di Costa Masnaga, club con cui è cresciuta e dove ha militato per quattro stagioni consecutive, dal 2020 al 2024. L’approdo a Galli rappresenta un nuovo passo nella sua crescita e una scommessa importante per la società valdarnese, che punta forte sulla linea verde e sul talento emergente. Il suo arrivo segue le prime due conferme del roster, segnando ufficialmente l’inizio della campagna acquisti della Polisportiva, che guarda al futuro con ambizione e progettualità.