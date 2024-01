Polisportiva Mens Sana. Campionato Italiano Assoluti Kumite. Pioggia di medaglie

Il 2024 inizia alla grande per la Mens Sana Karate (foto) che con tre atleti supera le qualifiche per il Campionato Italiano Assoluti Kumite, a Certaldo. Successo coronato anche da tre medaglie conquistate dalla sezione Karate della Polisportiva, a partire da Alessio Mallardi che si conferma un campione, portando a casa una medaglia d’oro. Elisabetta Ferraro si rende protagonista di una prova di forza contro le avversarie, cedendo il passo solo all’ultimo e conquistando il terzo gradino del podio. Bronzo anche per Adele Olmastroni che non riesce però ad accedere alla fase successiva. Nessuna medaglia per Dario Papini che strappa l’accesso agli Assoluti Kumite.