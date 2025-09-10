Polisportiva Mens Sana. Sezione Pattinaggio. Cinque atleti alle gare di Pechino

Cinque atleti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 sono a Beidaihe (Pechino) per prendere parte ai Campionati Mondiali con la Nazionale italiana. Duccio Marsili, Gabriele Cannoni, Rita De Gianni, Guglielmo Lorenzoni e Sofia Paola Chiumiento sono i mensanini scelti dal ct per difendere i colori azzurri. Le gare in programma in Cina si svolgeranno da sabato a domenica 21 settembre.

"Un grandissimo orgoglio – commenta Gianluca Marzucchi, ds della Polisportiva – avere così tanti atleti, nati e cresciuti nel nostro vivaio, convocati ai Campionati Mondiali. Siamo da anni la società che ha offerto, e continua a offrire, alla Nazionale italiana il maggior numero di pattinatori. È un risultato che nasce dal lavoro di tutti: dagli atleti allo staff tecnico, da Laura Perini, coach delle categorie maggiori, a Jacopo Boldrini, preparatore atletico, fino a chi segue i più piccoli come Giulia Soggiu e Lucrezia De Palma. Un ringraziamento speciale va anche alla squadra Agonisti: se un frammento biancoverde sarà protagonista ai Mondiali, il merito è della costanza quotidiana con cui tutti si allenano insieme".

"Sono orgogliosa di questa ennesima convocazione – aggiunge Laura Perinti, direttore tecnico della sezione della Polisportiva – frutto di tanto lavoro e impegno. Ringrazio il mio staff, a partire da Jacopo con cui condivido la programmazione atletica e ciclistica, e le allenatrici Giulia e Lucrezia, che seguono i più piccoli ma danno supporto all’intera squadra tecnica. Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri cinque atleti partiti per la Cina", ha concluso Periti.