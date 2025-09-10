Acquista il giornale
Polisportiva Mens Sana. Sezione Pattinaggio. Cinque atleti alle gare di Pechino

di GUIDO DE LEO
10 settembre 2025
Cinque atleti della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 sono a Beidaihe (Pechino) per prendere parte ai Campionati Mondiali con la Nazionale italiana. Duccio Marsili, Gabriele Cannoni, Rita De Gianni, Guglielmo Lorenzoni e Sofia Paola Chiumiento sono i mensanini scelti dal ct per difendere i colori azzurri. Le gare in programma in Cina si svolgeranno da sabato a domenica 21 settembre.

"Un grandissimo orgoglio – commenta Gianluca Marzucchi, ds della Polisportiva – avere così tanti atleti, nati e cresciuti nel nostro vivaio, convocati ai Campionati Mondiali. Siamo da anni la società che ha offerto, e continua a offrire, alla Nazionale italiana il maggior numero di pattinatori. È un risultato che nasce dal lavoro di tutti: dagli atleti allo staff tecnico, da Laura Perini, coach delle categorie maggiori, a Jacopo Boldrini, preparatore atletico, fino a chi segue i più piccoli come Giulia Soggiu e Lucrezia De Palma. Un ringraziamento speciale va anche alla squadra Agonisti: se un frammento biancoverde sarà protagonista ai Mondiali, il merito è della costanza quotidiana con cui tutti si allenano insieme".

"Sono orgogliosa di questa ennesima convocazione – aggiunge Laura Perinti, direttore tecnico della sezione della Polisportiva – frutto di tanto lavoro e impegno. Ringrazio il mio staff, a partire da Jacopo con cui condivido la programmazione atletica e ciclistica, e le allenatrici Giulia e Lucrezia, che seguono i più piccoli ma danno supporto all’intera squadra tecnica. Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri cinque atleti partiti per la Cina", ha concluso Periti.

