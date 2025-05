Polisportiva Moving: sport, solidarietà e beneficenza con Peppo Sala e Rudy Malberti

La Polisportiva Moving è una realtà sportiva diversa dalle altre. Primo perché al suo interno ha tre anime come i tre cuori che ha un polpo, il suo simbolo: la corsa (su strada e su pista), la corsa in montagna e da qualche anno anche il triathlon. Ma soprattutto perché la Polisportiva Moving unisce la pratica sportiva ad altissimo livello alla solidarietà e a progetti di beneficenza, che mirano a sostenere cause sociali in Italia e in Africa in partnership con altre realtà come Rete del Dono, il Comitato Maria Letizia Verga, l’associazione Zenzero, i Bindun, ASLED (Associazione Senagalese Legnano e dintorni). Peppo Sala e Rudy Malberti sono le due persone di riferimento di questa squadra che raggruppa una settantina di tesserati. A seguire gli atleti uno staff tecnico (e medico) di prim’ordine. Per gli atleti tesserati Fidal i tecnici istruttori sono Gaetano Acconcia e Giovanni Brattoli con quest’ultimo che divide il suo impegno con i triatleti, mentre il gruppo della corsa in montagna è seguito da Andrea Galli. Alla serata di presentazione dello scorso weekend c’erano tanti testimonial del mondo dello sport italiano e dello spettacolo tra cui il campione olimpico di Meda Igor Cassina e la vicecampionessa olimpica della ritmica ad Atene Laura Vernizzi, ex San Giorgio ‘79.

Ro.San.