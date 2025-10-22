Polo, campionato italiano a Bucine. In Valdambra vince Vas-Unoaerre

BUCINEÈ il team VAS-UnoAerre ad aggiudicarsi il primo posto in occasione della prima edizione del campionato italiano di arena polo. La competizione sportiva si è tenuta dal 16 al 19 ottobre al polo club di Villa A Sesta a Pietraviva, nel territorio comunale di Bucine. Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo il gruppo composto da Tattoni/Cosentino, Grillini e Menendez. Secondo classificato Loco Power, terzo il Valcastello Snow Polo Club, quarto invece Il Duca Polo. A seguire gli altri team che hanno partecipato: La Siesta, Ice Gold Polo Team, Ecoservice e White Sharks Polo. Alla cerimonia di consegna del trofeo e delle medaglie hanno partecipato anche il sindaco di Bucine Paolo Nannini e Alessandro Giachetti della Federazione Italiana Sport Equestri. Un lungo week-end all’insegna dello sport e denso di iniziative collaterali, che ha attirato tanti appassionati della disciplina.

I campi situati nel territorio bucinese sono un fiore all’occhiello nel panorama italiano. L’impianto che si trova nel comune di Bucine ha già ospitato dal 1 al 3 maggio scorsi gli Open d’Italia di arena polo - Coppa Italia Fise e nei giorni scorsi la Valdambra ha accolto per la prima volta questa specialità. L’arena polo è una versione ridotta e più veloce del polo. Si gioca con squadre da tre giocatori e in uno spazio più piccolo rispetto al tradizionale campo. La variante è stata sviluppata per rendere lo sport più spettacolare.