Ponte a Egola. Il beach volley sbarca al Tennis Padel Club in pieno stile Palio

Ponte a Egola dà spazio al beach volley organizzando un bel torneo nel nuovo campo all’aperto del Tennis e Padel Club. La partecipazione è dei cinque rioni della "Regina del Cuoio" (Le Fornaci, Il Ponte, Tognarino, Giuncheto e Leporaia) in collaborazione con il Comitato del Palio del Cuoio – presieduto da don Federico Cifelli – e dai giovani della Turtle Beach, tra i quali spiccano: Mirko Verbeni, Francesco Bertolini, Paolo Salini, Tommaso Desiderato e Matteo Pertici. Si giocherà nei giorni 11, 12 e 14 settembre con gare sentite e combattute, in pieno stile palio. Nei primi due giorni via alle 20, domenica 14, con le finali, dalle 18 in poi. Tra gli organizzatori si distinguono, per i cinque rioni: Mirko Leone, Stefano Parri, Tommaso Pannocchia, Francesca Combatti, Andrea Ricci e Matteo Pertici. "Il fine di questo torneo fra rioni – dice Mirko Leone – è doppio: dare ancor più lustro al campo al Tennis e Padel Club e tener viva per tutto l’anno l’attenzione intorno al Palio. Anche con l’aiuto della pallavolo da spiaggia". Per la Turtle Beach si è espresso Matteo Pertici: "è motivo di grande orgoglio per noi, organizzare questo evento. Ringraziamo il Comitato del Palio del Cuoio per aver creduto e collaborato in questa iniziativa e il Tennis e Padel Club di Ponte a Egola, che ospiterà le partite nel nuovo campo. Mandiamo i nostri migliori auguri ai rioni in gara e buon Palio sulla sabbia a tutti".

Marco Lepri