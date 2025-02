Pontedera, a Sassari per i punti salvezza. Torres squadra tosta, serve una super gara

Alfonso Greco, allenatore della Torres terza in classifica, ha assicurato che i suoi oggi penseranno solo al Pontedera e non alla Ternana, seconda con un solo punto in più e alla quale andranno a far visita nel prossimo turno, né all’Entella, capolista con cinque punti di vantaggio, che andranno invece a trovare fra sei giornate. Il tecnico dei sardi in questo modo cerca di tenere alta la concentrazione dei calciatori in una sfida che la classifica dei granata, 11esimi con 20 punti in meno, potrebbe invece far calare. Stimoli di cui invece di cui non ha bisogno il Pontedera, che le sue profonde motivazioni le trova nella necessità di aggiungere ancora punti-salvezza alla sua classifica.

In più Leonardo Menichini è troppo esperto per non sapere come preparano certe sfide i suoi colleghi avversari. "Conosco Greco – risponde poche ore dopo esser sbarcato sull’isola e aver condotto l’allenamento mattutino – per averlo allenato nel Cagliari di Mazzone. Da allenatore ha fatto la gavetta in categorie superiori e ora sono diversi anni che è in Serie C. E’ chiaro che si preoccupa, perché conoscendo il calcio sa che nulla è scontato, ma la sua squadra sta facendo un buon campionato e ora cercherà punti importanti anche in casa. Anche noi siamo alla ricerca di un risultato, ma prima ancora della prestazione".

Pur se le ultime tre trasferte hanno portato altrettante vittorie, a Sestri, Arezzo e Campobasso, il tecnico non si lascia illudere: "Ogni partita ha una storia a sé, e conta solo quella che deve giocare. Ora sappiamo che ci attende un incontro molto complicato, irto di difficoltà. Dovremo essere pronti a combattere palla su palla, altrimenti da partite come questa non ne usciamo vivi". Difficile però trovare punti deboli a questa Torres: "Ha un ottimo collettivo con individualità importanti. Certo, anche loro hanno avuto qualche passaggio a vuoto, anche se pochi, ma punti deboli non ne ho visti".

Menichini ha dovuto lasciare sulla terraferma Corona, squalificato, e Tantalocchi, infortunato ad una caviglia (serviranno almeno un altro paio di settimane): "Mi dispiace, perché mi sarebbe piaciuto avere tutti a disposizione. Comunque andiamo in campo per prendere punti-salvezza, ne abbiamo bisogno".

Stefano Lemmi