Ponzano, trionfo regionale. Con finale al fotofinish

Ponzano si conferma terreno fertile per il biliardo, portando due squadre al trionfo. L’Asd Ponzano registra infatti due successi nei campionati regionali della stagione agonistica 2024/25: in Serie B ad avere la meglio nella gara finale è stato il Ponzano King, la squadra composta da Marco Fantappiè, Mario Lari, Massimo Nozzoli, Walter Piras e Simone Squillace, che ha sconfitto la squadra "Nuovi orizzonti" di Poggibonsi in una partita intensa, decisa solo al fotofinish. In Serie C, la finale ha invece visto la sfida tra due compagini empolesi: ad avere la meglio è stato il Ponzano All Blacks, team composto da Gian Luca Bitossi, Claudio Chiarugi, Nicola Luci, Roberto Macchi, Cristian Nencioni e Cristian Turcarolo, che si è imposto sul Ponzano Ultima Ora di Stefano Berti, Alberto Bitossi, Maurizio Cecchini, Giovanni Dei, Ivano Landi e Antonio Squillace. Anche questa partita si è rivelata molto combattuta fino all’ultimo tiro decisivo, che ha premiato gli All Blacks.

Sempre in Serie C, va segnalato l’ottimo percorso dell’altra squadra di Ponzano, i Galleroni di Stefano Capaccioli, Rudy Cenci, Davide Galli, Stefano Parri, Bruno Pasqualetti e Remo Ulivieri, che sono stati sconfitti nel derby in semifinale e si sono classificati dunque al terzo posto. Menzione d’onore anche a Angelo Romanelli, affiliato dell’Asd Ponzano, che in coppia con Fabrizio Ricci è riuscito a vincere il campionato italiano nella specialità della Goriziana.