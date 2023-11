Popov regala al Cab un titolo mondiale per veterani

Mondiali e regionali di lotta: in grande il Club Atletico Bologna. I mondiali veterani si disputano in Grecia: Dumitru Popov, allenatore del Cab, che, tra i veterani, spopola nella categoria 78 chili, classe B (40-45 anni). Popov diventa così campione del mondo. Sempre nella categoria 78 chili, ma classe C, arriva il sesto posto per Mario Tudor. Nella categoria 88 chili, classe D, Alessandro Zappalà lotta, ma non riesce ad accedere al ripescaggio.

Mondiali in Grecia, regionali a Faenza. Secondo posto per la società del presidente Paolo Landuzzi. Oro per Payam Mostafei (67 chili), Giuseppe Delle Carpini (130 chili) e Maxim Nicolaev (97 chili). Argento per Omar Souadi (60 chili), Luca Meloni (82 chili), Petru Tichem (97 chili) e Nicolae Popa (87 chili). Bronzo per Mohamed Souadi (72 chili), Ulderico Vagnoni (77 chili), Giorgio Venturi (87 chili) e Vladislav Mereacre (97 chili). Bronzo anche per Samuele Pagano (92 chili, under 17).