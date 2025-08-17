Poule qualificazione: il diamante del Pilastro ospita alle 11 e alle 15 le gare d’esordio di questa ulteriore fase. Gli Athletics in casa scoprono Collecchio. Vignali: "Il gruppo non è ancora appagato»

Non solo la Fortitudo, impegnata nei quarti di finale, ma anche gli Athletics Bologna che, in questa stagione, grazie al loro piazzamento, si sono ritagliati il diritto, con pieno merito, di giocare i playoff affrontando la corazzata Parma. Il gap tecnico era evidente – da una parte i tricolori, ulteriormente rinforzati dal mercato, dall’altra la ‘matricola’ –, ma i gialloverdi non sono mai venuti meno all’impegno e alla voglia di ribaltare il pronostico.

Oggi scatta la poule qualificazione alla serie A Gold della prossima stagione. Gli Athletics sono stati inseriti nel girone insieme con Codogno 1967, Collecchio (che negli ottavi ha messo a dura prova la resistenza e la forza della Fortitudo) e New Black Panthers di Ronchi dei Leginari. Oggi, sul diamante del centro sportivo Pilastro, ultimo impegno casalingo per i gialloveri che, alle 11, giocheranno il primo confronto e, alle 15, il secondo.

Ecco il giudizio dell’esterno gialloverde, Marco Vignali. "Quest’anno abbiamo raggiunto traguardi molto importanti. Affrontare il Parma, con giocatori di quel calibro, dà un livello di adrenalina tale che ti stimola a dare il meglio di te. È stato un grandissimo onore. Ma la cornice più bella è stata il pubblico, il nostro pubblico, che ci ha seguito in entrambe le giornate con tanto affetto e calore. La carica che ci ha dato questa esperienza ora la dobbiamo incanalare per riprendere il nostro cammino per finire al meglio la stagione affrontando con la stessa grinta di sempre le ultime partite rimaste. La prima serie sarà contro il Codogno, squadra da non sottovalutare data la sua ottima prestazione nella prima parte del campionato vogliosi come noi di terminare al meglio".

Qualche problema per la formazione di casa: il manager Antonio Acea dovrà fare a meno di alcuni elementi, confermando Nepoti e Perdomo come lanciatori partenti. E Codogno? Ha chiuso la prima parte del campionato di serie A vincendo in girone B, con un record di 14 vinte e 6 perse, In occasione degli ottavi di finale, il gruppo affidato al manager Michele Nani, è stato superato in due gare da Reggio Emilia (8-2 e 13-0). nel gruppo spiccano in particolare Filippo Bianchi con 22 punti con due doppi, un triplo, un fuoricampo e sei punti battuti a casa. Sul monte di lancio attenzione a Gabriel Josè Torres Zambrano (5 vinte e 3 perse). E proprio Torres Zambrano sarà uno dei due partenti insieme conFederico Virgadaula.