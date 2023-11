"Prato Calcio a 5: Amarezza per la Sconfitta di Misura" La squadra femminile del Prato Calcio a 5 ha perso per 3-2 contro l'Eventi Futsal Roma. Il bilancio della prima parte di campionato è amaro: due pareggi e due sconfitte consecutive. Il derby con la Nuova Comuato Pistoia è stato rinviato al 6 dicembre. La prima partita in casa sarà con il Vis Fondi.