Preliminari a zagabria. An Brescia in vasca. Riparte l’avventura in Champions League

Domani l’AN Brescia inizia la sua avventura europea: a Zagabria i biancazzurri saranno protagonisti del girone preliminare di Champions League, che li vedrà affrontare Mladost e Vouliagmeni dal 19 al 21 settembre. È il primo appuntamento ufficiale della stagione 2025/26, dopo settimane di lavoro tra Lignano Sabbiadoro e la piscina di Lamarmora. Coach Sandro Bovo si è detto fiducioso: "Arriviamo con quattro settimane di preparazione, un tempo adeguato per presentarci pronti. Abbiamo cambiato tre giocatori su quattordici, il gruppo si conosce bene. Popadic e Viskovic sono ottimi innesti, e l’arrivo di Lodi dalla Brescia Waterpolo aumenta la componente bresciana della rosa". L’allenatore ha sottolineato però come l’assenza di Gitto pesi in difesa: "Proverò Giri in quel ruolo, anche se non sarà semplice". La sfida europea sarà dura: "Il girone è più difficile dello scorso anno. Mladost è favorito, Vouliagmeni ha tanti giovani motivati. Sarà complicato, ma l’obiettivo resta il passaggio del turno". A parlare anche il portiere Tommaso Baggi Necchi, reduce dai Mondiali: "Abbiamo iniziato bene, c’è equilibrio tra giovani e senatori. Essere un punto di riferimento in questa squadra è un privilegio, ora dobbiamo confermare e crescere". Archiviata la Champions, i bresciani guarderanno al campionato, al via il 4 ottobre in casa contro i neopromossi della Canottieri Napoli.

Alessandro Luigi Maggi