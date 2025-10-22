Premi Panathlon e fair play. Aperte le candidature

Fair Play, una locuzione oggi troppo abusata ma della quale avremmo un bisogno estremo nel suo vero intendimento, nello sport come in ogni ambito. Ed è altrettanto corretto dire che potremmo parlare ore di quale che sia questo significato profondo, faticando a dare una definizione del tutto condivisa, ma questo non toglie che il complesso meccanismo che queste due parole sovraintende sia alla base del sistema valoriale che il mondo sportivo deve rappresentare, oggi.

Riconoscere e celebrare l’etica sportiva è uno dei compiti che il Panathlon ha nella sua ragion d’essere e il Club di Ferrara, lo fa con un monitoraggio costante di quanto avviene nel territorio, riassunto con la consegna dei Premi Fair Play “Valentino Galeotti”. Per fare questo il Club presieduto da Luciana Boschetti Pareschi si avvale di segnalazioni provenienti da chiunque voglia raccontare gesti sportivi, o personaggi che meritano tale riconoscimento. Le categorie per le quali presentare le candidature sono 4: il gesto (e il gesto under 20) ad atleti o team per gesti di Fair Play che si sono svolti nel 2024-25;

alla carriera per chi ha dimostrato un atteggiamento di sportività e di costante Fair Play durante tutta la carriera sportiva;

per la promozione a persone od organizzazioni che hanno promosso azioni ed attività per favorire il fair play come organizzazione di campagne divulgative, conferenze, libri, articoli su media.

Le categorie sono così formulate per essere riconducibili a quelle dei più prestigiosi premi internazionali indetti dal CIFP - Comitato Internazionale Fair Play (www.fairplayinternational.org), in modo che i meritevoli possano diventare “segnalazioni” per questi.

Per l’edizione 2025 il termine ultimo per la segnalazione delle candidature (da inviare tramite e-mail a [email protected] corredate di breve testo descrittivo con la motivazione, fotografia e referenze cartacee o web) è fissato per le 12 del 6 novembre 2025.

Sarà poi la Commissione Fair Play del Panathlon Club di Ferrara a designare i vincitori, che riceveranno uno speciale premio, e i diplomi di merito per gli altri partecipanti che avranno comunque meritato speciale menzione. I riconoscimenti verranno consegnati in presenza durante un apposito convivio che si svolgerà a Ferrara la sera del 17 novembre a Palazzo Roverella.