’Premio Fair Play . Valentino Galeotti’, ecco le candidature

Siamo arrivati all’ultima settimana per inviare le candidature per la quarta edizione del ’Premio Fair Play Valentino Galeotti’, 2023, concorso indetto dal Panathlon Club Ferrara, in memoria dello scomparso past-president, allo scopo di svolgere il suo ruolo sul territorio di associazione promotrice del fair-play e dell’etica sportiva. I premi, nell’edizione 2022, sono andati, per il gesto di Fair Play alla Palestra Ginnastica Ferrara A.s.d. (progetto di accoglienza della rappresentativa nazionale ucraina ginnastica artistica maschile), per il gesto di Fair Play - Under 20 a Giulia Bassini (che assieme alla sua compagna di doppio, ha devoluto parte del premio per consentire di allargare la partecipazione ai raduni federali FSSI), per la promozione del Fair Play a Dino Raimondi (Panathleta e fondatore del Team ProEthics, associazione che aveva proprio lo scopo di promuovere i valori del fair play e dell’etica sportiva) e alla carriera all’insegna del Fair Play a Mauro Baroni (Panathleta e presidente della 4 Torri Volley Ferrara).