Premio Fedeltà allo Sport: celebrazione delle eccellenze sportive a Capannori

Tutto pronto per la ventiseiesima edizione del premio "Fedeltà allo Sport", fondato e organizzato da Valter Nieri. Domani all’Hotel Country Club di Capannori, ci sarà la consegna delle dieci sfingi d’ oro coniate dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi.

E’ un evento annuale che celebra le eccellenze dello sport, sia a livello nazionale che locale ed a volte anche internazionale.

L’ultimo nodo è stato sciolto in questi giorni con il decimo nome, quello della diciannovenne pallavolista livornese Margherita Meoni, conosciuta anche in lucchesia, perché ebbe modo di mettersi in risalto due stagioni fa nelle file della Nottolini Capannori.

La serata, presentata dallo stesso Nieri e da Iaria Gradi, vedrà premiati personaggi che hanno fatto la storia. Come Roberto Donadoni e Giuseppe Bergomi che non hanno certamente bisogno di presentazioni. Gli altri premiati. Per la scherma la sette volte campionessa del mondo e due volte medaglia d’oro olimpica Elisa Di Francisca. Per il pugilato l’ex campione del mondo ed olimpico Patrizio Oliva. Per il ciclismo Giuseppe Martinelli, uno fra i "ds" più vittoriosi di tutti i tempi (tra l’ altro ha valorizzato Marco Pantani, Vincenzo Nibali, Mark Cavendish, Fabio Aru e tanti altri).

Ci sarà anche Ivan Quaranta (ha trascorsi anche nel Team Fanini), vincitore in carriera di 39 corse su strada, fra cui sei tappe al Giro d’Italia, dove indossò per un giorno la maglia rosa. L’attuale responsabile azzurro della velocità su pista è stato uno fra i più forti velocisti del mondo, a cavallo degli anni ‘90 e 2000.

Terza sfinge d’oro per il ciclismo a Walter Brugna, altro corridore lanciato da Ivano Fanini, iridato su pista. Per la ginnastica ritmica la più grande atleta italiana di tutti i tempi: la ventiquattrenne Milena Baldassarri, l’unica azzurra ad essere arrivata in finale a due olimpiadi: Tokyo 2020 e Parigi 2024. Per lei c’è una mobilitazione della Gym Star di Capannori. Sfinge d’oro anche nel volley ad uno fra i più grandi allenatori di tutti i tempi: Giovanni Caprara. Il coach bolognese ha vinto, in carriera, quattro Champions League, un titolo mondiale con la nazionale russa e quattro scudetti in Italia.

La ciliegina sulla torta la mette, come nelle ultime stagioni, la presenza del presidente regionale del "Coni", Simone Cardullo. Fra gli ospiti, l’osservatore dell’ Inter, Leonardo Simoni, fresco patentato da "ds" ed il presidente del Panathlon di Lucca, Lucio Nobile.

