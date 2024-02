Premio Fedeltà allo sport. La "Sfinge" al "Barone"

Dopo Vincenzo Nibali, la pattinatrice Tarlazzi, l’ex pallavolista Rinieri, altro "big" al premio "Fedeltà allo sport" di Valter Nieri. Una leggenda del calcio è pronta a ricevere la sfinge d’oro: Franco Causio. Il "Barone" è considerato una fra le più forti ali destre del calcio, ma aveva piedi buoni per piazzare bene il pallone anche da centrocampista. I suoi dribbling creavano sgomento e scompiglio alle difese avversarie. Dopo l’esordio nel calcio professionistico con il Lecce, la squadra della sua città di origine, nel 1966 venne ingaggiato dalla Juventus, divenendone, dopo alcuni prestiti, una "bandiera" e vincendo 6 scudetti, una Coppa Uefa ed una Coppa Italia.

Coniugava classe a mezzi atletici invidiabili. Nella stagione 1971-’72, una delle sue più grandi partite in carriera nel derby d’Italia, quando segnò una tripletta all’Inter che spianò la strada ai bianconeri verso il quattordicesimo scudetto. Colonna anche della Nazionale, partecipò ai mondiali di Germania 1974 e di Argentina 1978, quando l’Italia di Bearzot giunse quarta, battuta nella finale per il terzo posto dal Brasile 2-1 (ma fu proprio Causio ad aprire le marcature). Poi campione del mondo con gli azzurri a Spagna ’82, anche se, in quel mondiale, disputò poche gare. Sul finale di carriera, dopo una parentesi all’Udinese, giocò una stagione nell’Inter e nel "suo" Lecce; chiuse con il calcio a 39 anni, nella Triestina, allenato da Enzo Ferrari, in serie "B" dal 1986 al 1988. In nazionale vanta 63 presenze e 6 gol.

Massimo Stefanini