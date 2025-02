Premio "Fedeltà». Anche Bergomi e Donadoni

Ritorna il Premio Fedeltà allo Sport. Il 3 giugno, al Country Club di Gragnano, la 26ª edizione. Già spuntano nomi eccellenti che riceveranno la sfinge d’oro coniata da Giampaolo Bianchi. Fra questi Beppe Bergomi, campione del mondo ’82 e bandiera dell’ Inter ed oggi apprezzato opinionista di Sky e Roberto Donadoni, campione pluridecorato del Milan ed ex allenatore. A Bergomi andrà anche il terzo premio alla memoria di Gigi Simoni. Il premio superò lo scorso anno la soglia dei 500 personaggi che hanno nel tempo ricevuto la sfinge d’oro, fra i quali 41 campioni olimpici in 34 eventi, compreso, in alcune stagioni, la premiazione dei giovani emergenti. Non mancherà il presidente onorario, Stefano Gori, il "baronetto" dello sport lucchese.