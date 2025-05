Premio Renato Cesarini a Civitanova: celebrazione del calcio e dei suoi protagonisti

Una parata di illustri personaggi sportivi, calcistici soprattutto, ha illuminato Civitanova per il premio "Renato Cesarini", ispirato al difensore della Juventus che nella metà degli anni Trenta era solito segnare reti nei minuti finali. Da cui la cosiddetta zona Cesarini… La decima edizione si è sviluppata inizialmente al Teatro Rossini, dove è andato in scena lo spettacolo giornalistico-teatrale "Zona Cesarini. Il calcio, la vita" e un talk show condotto da Simona Rolandi e Massimiliano Nebuloni. Quindi ci si è spostati all’Eurosuole Forum con la cena di gala per circa 200 persone. Sono stati premiati tre marchigiani doc come il calciatore Riccardo Orsolini (di Rotella, nell’ascolano), attaccante del Bologna, autore di 15 reti in A e fresco di convocazione in Nazionale, il tecnico tolentinate Fabrizio Castori guida del Sudtirol appena portato alla salvezza in serie B e Alessio Cacciamani, il più giovane calciatore di sempre a esordire nel Torino (jesino classe 2007, ha debuttato contro l’Inter). Riconoscimento anche a Giampaolo Medei, coach della Lube. Nell’arco della giornata hanno sfilato a Civitanova personaggi che si sono distinti nelle rispettive attività in campo, ma anche dirigenziali, nella passata stagione o nelle loro carriere costellate di successi. Tra questi Massimo Briaschi, Franco Causio, Odoacre Chierico, Serse Cosmi, Giuseppe Iachini, Roberto Pruzzo, Sebastiano Rossi e Rossella Sensi. Peccato la poca promozione e la scelta di organizzare l’evento pubblico al pomeriggio, con conseguente bassissima affluenza di persone.