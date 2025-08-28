Presentata la “Ruota D’Oro”, una delle gare ciclistiche per eccellenza

Arezzo, 28 agosto 2025 – Il Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio Regionale della Toscana ha ospitato la presentazione ufficiale della 55ª Ruota d’Oro – 93° Gran Premio Festa del Perdono, la corsa ciclistica internazionale riservata alla categoria Under 23 in programma il 30 settembre a Terranuova Bracciolini. All’incontro erano presenti i consiglieri regionali Francesco Gazzetti e Vincenzo Ceccarelli, che hanno sottolineato l’importanza di una manifestazione capace di unire sport e valorizzazione del territorio. La gara ha già raggiunto il tetto massimo degli iscritti, con 176 corridori al via, e si svilupperà su un percorso di 173 km che attraverserà le località più suggestive del comune valdarnese. Confermata l’ascesa di Cima Berna, da affrontare tre volte all’interno dell’abitato di Terranuova, mentre nella prima parte non mancheranno le salite di Montemarciano, Persignano e Piantravigne (quest’ultima da scalare due volte).

Nella seconda metà del tracciato i corridori dovranno superare ulteriori difficoltà: la salita del Valcello che conduce al borgo di Cicogna, e soprattutto l’impegnativa scalata di Monticello, con tratti oltre il 16%. L’ultima fatica sarà ancora a Cicogna, con lo strappo finale a cinque chilometri dal traguardo di Viale Europa, dove verrà decretato il vincitore. “Quest’anno avremo 12 rappresentative straniere e 176 corridori iscritti, il massimo consentito dall’Unione Ciclistica Internazionale – ha dichiarato Roberto Magini, responsabile dell’organizzazione –. Ci stiamo avvicinando al 30 settembre con una macchina organizzativa che procede a pieni giri”. Lo scorso anno a imporsi fu Roman Ermakov, oggi professionista con la Bahrain Victorious. La domanda è ora chi sarà il prossimo giovane talento a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della corsa.