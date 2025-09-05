Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Presentato il progetto. Sport come una scuola di vita. Atleti in campo con l’Accademia

Presentato il progetto. Sport come una scuola di vita. Atleti in campo con l’Accademia

Via alle iscrizioni per i giovani calciatori che vorranno disputare il campionato curando anche gli studi.

di LUIGI DIOTALEVI
5 settembre 2025
La presentazione dell’Accademia dello sport in Comune, nuova realtà che si rivolge a chi vuole cimentarsi con la disciplina sportiva, dal calcio al basket, senza trascurare gli studi

La presentazione dell’Accademia dello sport in Comune, nuova realtà che si rivolge a chi vuole cimentarsi con la disciplina sportiva, dal calcio al basket, senza trascurare gli studi

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

L’Accademia dello Sport ha presentato ufficialmente, nella sala del consiglio comunale, un progetto educativo e sportivo innovativo: un modello capace di coniugare formazione scolastica e attività sportiva ad alto livello, ispirato all’esperienza dei campus americani. "Il progetto - ha spiegato Simone Dini di Accademia dello Sport - si distingue innanzitutto per la possibilità di praticare sport quotidianamente durante le ore scolastiche, aggiungendo gli allenamenti di squadra al pomeriggio, integrando attività sportiva e percorso formativo scolastico. Gli studenti seguiranno inoltre il percorso del Liceo Scientifico Sportivo, conseguendo al termine del 5° anno il diploma di scuola superiore riconosciuto che garantirà loro la possibilità di proseguire con gli studi universitari o intraprendere percorsi professionali". Grande novità è la nascita del nuovo settore giovanile di Accademia dello Sport, gestito direttamente e internamente, aperto anche ai ragazzi residenti a Pesaro e provincia.

L’iscrizione al settore giovanile non è vincolata alla frequenza scolastica: i calciatori potranno far parte della squadra anche indipendentemente dal percorso di studi, prendendo parte al campionato federale. Sul fronte basket, Accademia dello Sport ha già stretto collaborazioni con Bramante Basket e Victoria Libertas Pesaro, due realtà che accompagneranno lo sviluppo degli studenti/atleti della sezione pallacanestro. Accanto a questo, altri pilastri fondamentali arricchiscono il percorso: il potenziamento della lingua inglese, per formare cittadini e professionisti con respiro internazionale, e l’introduzione al management sportivo, proposta già alle scuole superiori come strumento di preparazione per le sfide future.

"Questo progetto rappresenta una vera rivoluzione culturale ed educativa – conclude Simone Dini – perché consente ai ragazzi di vivere un’esperienza scolastica e sportiva integrata, dove i valori di disciplina, impegno e appartenenza si intrecciano con la crescita personale e professionale. Un modello che guarda al futuro, ma che affonda le radici nei principi più autentici dello sport e della formazione. Con Accademia dello Sport, Pesaro si conferma città d’avanguardia, pronta a ospitare un progetto che segna una svolta epocale: lo studio e lo sport insieme, senza compromessi, come mai era accaduto prima in Italia".

l. d.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su