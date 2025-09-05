Presentato il progetto. Sport come una scuola di vita. Atleti in campo con l’Accademia

L’Accademia dello Sport ha presentato ufficialmente, nella sala del consiglio comunale, un progetto educativo e sportivo innovativo: un modello capace di coniugare formazione scolastica e attività sportiva ad alto livello, ispirato all’esperienza dei campus americani. "Il progetto - ha spiegato Simone Dini di Accademia dello Sport - si distingue innanzitutto per la possibilità di praticare sport quotidianamente durante le ore scolastiche, aggiungendo gli allenamenti di squadra al pomeriggio, integrando attività sportiva e percorso formativo scolastico. Gli studenti seguiranno inoltre il percorso del Liceo Scientifico Sportivo, conseguendo al termine del 5° anno il diploma di scuola superiore riconosciuto che garantirà loro la possibilità di proseguire con gli studi universitari o intraprendere percorsi professionali". Grande novità è la nascita del nuovo settore giovanile di Accademia dello Sport, gestito direttamente e internamente, aperto anche ai ragazzi residenti a Pesaro e provincia.

L’iscrizione al settore giovanile non è vincolata alla frequenza scolastica: i calciatori potranno far parte della squadra anche indipendentemente dal percorso di studi, prendendo parte al campionato federale. Sul fronte basket, Accademia dello Sport ha già stretto collaborazioni con Bramante Basket e Victoria Libertas Pesaro, due realtà che accompagneranno lo sviluppo degli studenti/atleti della sezione pallacanestro. Accanto a questo, altri pilastri fondamentali arricchiscono il percorso: il potenziamento della lingua inglese, per formare cittadini e professionisti con respiro internazionale, e l’introduzione al management sportivo, proposta già alle scuole superiori come strumento di preparazione per le sfide future.

"Questo progetto rappresenta una vera rivoluzione culturale ed educativa – conclude Simone Dini – perché consente ai ragazzi di vivere un’esperienza scolastica e sportiva integrata, dove i valori di disciplina, impegno e appartenenza si intrecciano con la crescita personale e professionale. Un modello che guarda al futuro, ma che affonda le radici nei principi più autentici dello sport e della formazione. Con Accademia dello Sport, Pesaro si conferma città d’avanguardia, pronta a ospitare un progetto che segna una svolta epocale: lo studio e lo sport insieme, senza compromessi, come mai era accaduto prima in Italia".

