Prestigio. Mauro Petrini si conferma imbattibile: campione regionale e titolo nel Grand Prix

Splendida vittoria per Mauro Petrini, che si laurea campione regionale Master di Subbuteo al termine della Final Eight tenutasi a Navacchio. Si sfidavano i primi otto giocatori del ranking toscano, inizialmente divisi in due gironi ed il grossetano batte tutti e tre i suoi avversari: Lombardi (Labronico) per 3-0, Oncini (Rosignano) per 2-1 ed Esposito (Castelfiorentino) per 3-2.

In semifinale trova Nasri (San Miniato), giocatore esplosivo ed in grande crescita. Petrini sceglie di non rischiare niente, non lasciandogli la possibilità di far male, e lo porta ai tiri piazzati dove lo batte 4-2. In finale ritrova di nuovo Esposito, che per due volte va in vantaggio e per due volte il maremmano lo rimonta. La partita va così al golden goal e al quinto minuto Petrini sfrutta al meglio un’occasione di tiro e si aggiudica così il titolo.

Nella stessa giornata Petrini era stato premiato come vincitore del Grand Prix Regionale per la stagione 2024/25. Per il secondo anno consecutivo dunque il giocatore grossetano fa cappotto in Toscana. "Ormai chi si trova a giocare contro di me è stimolato a rendere al massimo ed ogni partita è durissima fin dai gironi di qualificazione – dice Petrini –. Poi succede che spesso ad alti livelli è l’umiltà sportiva quella che fa la differenza: quella ’capacità di saper soffrire’ che è insita nella scuola grossetana, fatta di lunghi ed articolati possessi palla in attesa di ricavarsi un tiro da posizione centrale, sempre senza cercare scorciatoie, che rende i maremmani da sempre avversari terribili da affrontare tecnicamente, tatticamente e soprattutto mentalmente".