Prima Categoria. A San Pancrazio il derby contro. Fosso Ghiaia

Anticipo tutto ravennate nel girone G di Prima, oggi alle 15 a San Pancrazio – tempo permettendo – tra la formazione locale e il Fosso Ghiaia di Denny Zanotti (in foto): una gara fondamentale per la salvezza, visto che entrambe le formazioni sono al 14º posto. In ogni caso la salvezza diretta è davvero vicina per entrambe, visto che con i 25 punti del terzetto Only Sport, Modigliana e Savio, si uscirebbe dalle sabbie mobili dei playout. La lotta in vetta vede il big match tra la capolista Savarna e il San Vittore, terzo e staccato di 4 punti. Potrebbe approfittarne il Bagnacavallo, secondo a 2 punti, che ospita lo Sporting Predappio. Nel girone F gioca in anticipo la Virtus Faenza: a Bologna contro il Fossolo, ultimo con 7 punti, mette in palio una fetta importante della sua stagione, visto che al momento è terz’ultima, in piena bagarre salvezza, ancora alla portata. Programma Prima Categoria (21ª giornata, ore 14,30). Girone G: S. Pancrazio-Fosso Ghiaia (ore 15). Domani: Bagnacavallo-Sporting Predappio, Marina-Modigliana, Meldola-Savio, Only Sport Alfonsine-Carpena, Pianta-Vecchiazzano, Santa Sofia-Real Fusignano, Savarna-San Vittore. Girone F: Fossolo-Virtus Faenza (ore 15). Domani: Cotignola-Basca, Fly-P. Bubano (ore 15,30), Funo-Dozzese, Murri-Fontanelice (Sintetico Cevenini, San Lazzaro), Reno Molinella-Castel del Rio, Savena-Pontevecchio (Sintetico Osteria Grande, ore 19,30), Tozzona Pedagna-Libertas.

u.b.