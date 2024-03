Prima Categoria a singhiozzo. Il Fusignano con l’Edelweiss

Maltempo permettendo, il girone G di Prima Categoria dovrebbe comunque scendere in campo. O, quanto meno, non è stata decisa una sospensione d’ufficio – che invece ha riguardato i gironi sino a quello F – da dipenderà dalle singole situazioni. In ogni caso oggi si giocano due partite: a Predappio, lo Sporting ospita il Modigliana mentre il Real Fusignano cerca punti salvezza sul difficile campo dell’Edelweiss, quarto. Domani, invece, sarà il turno della capolista Frugesport di Karim Bangoura (foto), del capocannoniere Zuccarino (14 gol nel torneo) che deve ripartire di slancio dopo lo stop di una settimana fa col San Vittore. I gialloneri ospitano il Carpena, in uno scontro di altissima classifica: infatti, i forlivesi sono quinti con 38 punti e in piena corsa playoff anche se reduci dal pareggio interno (1-1) col Real Fusignano. Tra le big del campionato anche il Savio, terzo a 1 solo punto dal secondo posto del San Vittore (domani ospite del Meldola), che giocherà il derby col Fosso Ghiaia, in lotta, invece, per evitare i playout. Completano la giornata delle ravennati lo scontro fratricida Azzurra-Polisportiva 2000 mentre la Pianta, che invece, punta ai playoff, misurerà le ambizioni salvezza del Santagata Sport. Infine il Savarna ospiterà il Santa Sofia in una gara di centro classifica. Non gioca la Virtus Faenza nel girone E, sospeso d’ufficio dal Crer: non è stata ancora decisa la data nella quale l’intera giornata verrà recuperata, anche perché mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale di tutti i campionati regionali. Prima Categoria 22ª giornata (ore 14,30). Girone G: Edelweiss-R. Fusignano, Sp. Predappio-Modigliana (ore 15). Domani: A. Romagna-Pol. 2000, Frugesport-Carpena, Meldola-S. Vittore, Santagata Sport-Pianta, Savarna-S. Sofia, Savio-F. Ghiaia. Classifica: Frugesport 49; S. Vittore 41; Savio 40; Edelweiss 39; Carpena 38; Pianta 37; Modigliana 34; S. Sofia 30; Savarna 26; Meldola 25; Sp. Predappio 24; F. Ghiaia 20; A. Romagna 18; Pol. 2000 17; R. Fusignano 15; Santagata Sport 13. Girone E, classifica: Petroniano 45; T. Pedagna 38; Valsetta 37; S. Benedetto 36; Ceretolese 34; Basca, C. S. Pietro, Virtus Faenza 31; Pontevecchio, R. Casalecchio 28; Dozzese 27; S. Imolese 24; La Dozza 23; C. del Rio 21; Utd. Montefredente 17; Porretta 7. Ugo Bentivogli