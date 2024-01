Prima categoria Serricciolo, successo esaltante. Borghetti: "Ci abbiamo creduto fino alla fine"

Esaltante vittoria del Serricciolo che ha cominciato il girone di ritorno come meglio non avrebbe potuto. Il 4-3 con cui ha fermato la corazzata Folgor Marlia è il frutto di una gara grintosa in cui la voglia di non mollare mai ha fatto la differenza.

"I miei ragazzi hanno fatto una grande prestazione – commenta coach Borghetti – e non era facile considerato l’inizio di gara piuttosto in salita. Dopo soli 30 secondi, infatti, ci siamo ritrovati sotto di un gol per un errore individuale che è valso il vantaggio degli avversari su calcio di rigore. In più di fronte avevamo una squadra forte e blasonata che aveva incassato soltanto cinque reti in tutto il girone d’andata, con 16 gol all’attivo di cui 12 messi a segno dai propri attaccanti. Con noi, invece, sono andati a rete solo su penalty e questo la dice lunga su come la mia squadra sia riuscita a gestire bene le loro incursioni, non concedendo ulteriori tiri verso la nostra porta. Dallo svantaggio in poi il match è cambiato con un atteggiamento e una voglia di vincere che finora si era vista solo a tratti e che, invece, siamo riusciti a mantenere per tutta l’intera gara. Un plauso va quindi ai ragazzi che hanno saputo ribaltare la situazione dallo 0-1 al 3-1. Poi due distrazioni hanno portato a subire due ulteriori rigori che sono costati il momentaneo 3-3. Le emozioni, però, non sono finite e i ragazzi sono stati bravi bravissimi a crederci fino allo scadere, trovando il meritato sigillo della vittoria".

Domenica prossima i gialloblù saranno ospiti del fanalino di coda Pescia.

Ilaria Gallione