Prima e seconda categoria. CF2001 e Jolo, si può. Obiettivo zona playoff

Oggi alle 14,30 prenderà il via l’undicesima giornata dei campionati di prima e seconda categoria. Nel girone C di prima C.F. 2001 e Jolo progettano il ritorno in zona playoff: per riuscirci, gli uomini di Filippo Ermini dovranno violare il campo di un Isolotto in piena crisi di risultati, mentre i ragazzi di Andrea Diodato sono chiamati a fare lo stesso fra le mura amiche contro l’Albacarraia. Il CSL Prato Social Club attende invece la Nuova Novoli. Scendendo in seconda categoria, il Montemurlo Jolly vuole espugnare il campo de La Querce per sognare di riprendersi il trono del girone E. Da seguire anche Chiesanuova-Prato Nord e Virtus Montale-Galcianese. Passando al girone F, la Pietà 2004 prima della classe attende al Faggi l’Eurocalcio, per aggiudicarsi l’intera posta in palio ed andare in fuga. Tavola e Vernio mirano invece ad avvicinarsi alle zone nobili, ma dovranno sfruttare al massimo il fattore-campo per prevalere rispettivamente sulla Virtus Rifredi e sul Real Peretola. Impegni esterni invece per Virtus Comeana e Mezzana, rispettivamente contro Santa Maria e Doccia. A chiudere, scontro impegnativo per il Prato Sport, a Firenze contro la Laurenziana.