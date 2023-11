Prima fuga in campionato. Il Forte sull’otto volante

SANDRIGO (Vicenza) – Un Porsche Centre Forte dei Marmi implacabile espugna con un eloquente 8-1 (primo tempo 4-0) la pista di Sandrigo, centra l’ottava vittoria in altrettante partite (con una da recuperare) e consolida il primato in classifica. Nulla da fare per i vicentini che non avevano mai perso con più di due reti di scarto.

Squadre al completo e partita che inizia con i versiliesi subito pericolosi: al 1’ doppia prodezza di Bridge sui tiri ravvicinati di Compagno e Ambrosio. E’ lo stesso scatenato Compagno, dopo un altro tiro parato, a fare centro al 5’ con una conclusione dal limite. Passa 1’ e Compagno serve Ipinazar che segna riprendendo un suo tiro parato. Al 9’ Gnata neutralizza la conclusione di Moyano, ma la partita la fa il Forte che cala il tris grazie a Gil che in area finalizza un assist di Torner (11’). Al 14’ rete non assegnata a Torner perchè l’arbitro aveva già interrotto il gioco. Nella seconda parte della frazione ci sono molte ripartenze con i portieri, soprattutto il più impegnato Bridge, che fanno buona guardia. Al 24’ Galbas serve in area Ipinazar che insacca il 4-0 sul quale si va al riposo. Non passano neanche 2’ della ripresa e Torner batte (il tiro colpisce il palo e finisce in rete) Cristian Cocco, subentrato a Bridge. Lo stesso Torner segna ancora al 5’ trasformando il rigore assegnato per fallo su Rossi. Forte padrone della pista che amministra il gioco e crea pericoli. Al 10’ Galbas pesca Ambrosio al limite e il capocannoniere della A1 entra in area per infilare la settima rete. Al 15’ Gil serve a Compagno la pallina dell’8-0. Passano 2’ e Moyano segna in girata il gol della bandiera dei padroni di casa.

Nei minuti finali espulsioni francamente eccessive di Poletto (22’) e Ambrosio (23’) che non cambiano il risultato visto che i tiri diretti di Rossi e Moyano vengono parati. Giovedì i rossoblu saranno impegnati a Barcelos in Portogallo per la prima partita del gruppo A di Champions League.

G.A.