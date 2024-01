Prima squadra: arriva anche Simone Boni. Rinforzo di lusso per la difesa. Preso l’americano Zachary Blair

Aspettando l’inizio della nuova stagione agonistica e gli impegni a livello internazionale, continuano a rinforzarsi i Seamen Milano, che hanno appena ingaggiato Zachary Blair. L’annuncio è arrivato sulle pagine “social“ del club meneghino. Blair, che in passato ha giocato agli Istanbul Rams e Cologne Centurions potrà dare un grosso contributo in difesa considerata la "leadership ed esperienza". Non solo: il giocatore è stato due volte ELF All Star, NCAA Tackle per detentore del record di sconfitte, All American al college.

In arrivo pure Simone Boni, WR ex Rhinos Milano e membro anche della nazionale di Football Americano due volte sul podio negli ultimi europei.

Va ricordato che sarà Jim Ward il nuovo capo allenatore per la stagione 2024. Ward ha una vasta esperienza nel football europeo, avendo ricopertolo stesso ruolo e coordinatore nella Maple league finlandese, nella Super serie svedese e nelle leghe di Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Germania, oltre, come sapete, che in ELF.

L.P.