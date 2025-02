Prima tappa del campionato. Brixia chiude seconda a Montichiari. Grandi assenti le tante “fate“ azzurre

Al PalaGeorge di Montichiari, per la prima tappa del Campionato Nazionale di Serie A1 femminile e maschile, grandi assenti le Fate (per vari problemi fisici), ovvero le azzurre della ginnastica, argento nella prova a squadre a Parigi 2024. La Brixia Brescia è scesa in pedana senza titolari come Alice e Asia D’Amato, Angela Andreoli, Martina Maggio ed Elisa Iorio e si è dovuta accontentare del secondo posto. Al maschile secondo e terzo posto per l’Artistica Brescia e la Pro Carate. G.L.