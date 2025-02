Primi test invernali in sella alla Ducati per il centauro ferrarese Andrea Mantovani

Subito dopo la partecipazione alla 100 KM dei campioni a Tavullia, Andrea Mantovani (nella foto) si è trasferito in Spagna per iniziare il primo test invernale in sella alla Ducati V2 della Scuderia D’Ettorre, con la quale correrà nel CIV SS600NG.

Settanta giri compiuti nei due giorni di test nel circuito di Andalucia ad Almeria, alla fine dei quali Andrea ha avuto sensazioni positive.

"Mi sono trovato subito bene con la squadra – racconta –, abbiamo fatto un ottimo lavoro in questa prima uscita, le sensazioni sono positive e sono convinto che ci potremo togliere molte soddisfazioni".

Ora Andrea scenderà nuovamente in pista con la Ducati V2 termica in marzo, per poi fare il primo test con la MotoE del Klint Team Forward l’11-12-13 aprile a Barcellona.

Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor e sostenitori che seguono le gesta sportive del motociclista ferrarese.